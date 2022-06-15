Инвалидам Отечественной войны предоставлены автомобили

По случаю Дня национального спасения - 15 июня инвалидам Отечественной войны были предоставлены автомобили.

По случаю Дня национального спасения - 15 июня инвалидам Отечественной войны были предоставлены автомобили.

Как сообщает Report, Министерство труда и социальной защиты населения передало 50 инвалидам Отечественной войны легковые автомобили марки “Хазар”.

В церемонии приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, депутат Арзу Нагиев, герои Отечественной войны Газанфар Агаев и Джавид Бейбутов, член Общественного объединения "Ветераны Карабаха" Рей Керимоглу.

Отмечено, что семьи шехидов и участники войны охвачены широкомасштабным пакетом социальной поддержки, 100 тыс. человек оказано 190 тысяч услуг. Всего за прошедший период гражданам из этих категорий предоставлено более 12 500 квартир и частных домов, а также 7 450 автомобилей. Всего в этом году инвалидам войны передано 100 автомобилей.