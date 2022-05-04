Инвалидам Отечественной войны предоставлены 50 автомобилей

Инвалидам Отечественной войны уже предоставлены предназначенные для них 50 автомобилей марки "Khazar".

Инвалидам Отечественной войны уже предоставлены предназначенные для них 50 автомобилей марки "Khazar".

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Инвалиды войны высоко оценили проделанную работу по улучшению их социальной защиты и поблагодарили президента Ильхама Алиева за оказанную высокую заботу и предоставленные им новые автомобили.

Напомним, 2 мая в Сабунчинском районе Баку при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой состоялось открытие нового жилого комплекса для семей шехидов и инвалидов войны.