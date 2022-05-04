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Инвалидам Отечественной войны предоставлены 50 автомобилей

Инвалидам Отечественной войны предоставлены 50 автомобилей Инвалидам Отечественной войны уже предоставлены предназначенные для них 50 автомобилей марки "Khazar".
Социальная защита
4 мая 2022 г. 17:21
Инвалидам Отечественной войны предоставлены 50 автомобилей

Инвалидам Отечественной войны уже предоставлены предназначенные для них 50 автомобилей марки "Khazar".

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Инвалиды войны высоко оценили проделанную работу по улучшению их социальной защиты и поблагодарили президента Ильхама Алиева за оказанную высокую заботу и предоставленные им новые автомобили.

Напомним, 2 мая в Сабунчинском районе Баку при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой состоялось открытие нового жилого комплекса для семей шехидов и инвалидов войны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsi əlillərinə 50 avtomobil təqdim edilib

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