Инвалидам Отечественной войны предоставлены 50 автомобилей

Инвалидам Отечественной войны уже предоставлены предназначенные для них 50 автомобилей марки "Khazar".
Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Инвалиды войны высоко оценили проделанную работу по улучшению их социальной защиты и поблагодарили президента Ильхама Алиева за оказанную высокую заботу и предоставленные им новые автомобили.
Напомним, 2 мая в Сабунчинском районе Баку при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой состоялось открытие нового жилого комплекса для семей шехидов и инвалидов войны.