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Инвалид Карабахской войны: Единовременная выплата позволит решить мои проблемы

Инвалид Карабахской войны: Единовременная выплата позволит решить мои проблемы "Я знал, что инвалиды Первой Карабахской войны получат единовременную выплату, но не ожидал, что это произойдет так скоро. Это очередное проявление внимания Верховного Главнокомандующего к ветеранам".
Социальная защита
3 августа 2022 г. 13:48
Инвалид Карабахской войны: Единовременная выплата позволит решить мои проблемы

"Я знал, что инвалиды Первой Карабахской войны получат единовременную выплату, но не ожидал, что это произойдет так скоро. Это очередное проявление внимания Верховного Главнокомандующего к ветеранам".

Об этом Report заявил ветеран Первой Карабахской войны, инвалид второй группы Ахмедхан Абдуллаев,1969 года рождения заявил.

Карабахский ветеран рассказал, что в 1990 году пошел на военную службу. "В 1990-1993 годах я проходил военную службу. 14 апреля 1993 года в боях за высоту Шишгая Агдамского района подорвался на мине и получил инвалидность. Государство предоставило мне жилье - трехкомнатную отремонтированную квартиру в поселке Говсан. Я благодарен президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за внимание", — отметил он.

По словам А.Абдуллаева, решение проблем и социальных вопросов инвалидов войны всегда находится в центре внимания Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Ветеран Первой Карабахской войны сказал, что ему была выплачено 6 600 манатов как инвалиду II степени. "Эти средства я потрачу на закрытие налоговых долгов и долга за автомобиль. Я еще раз благодарю нашего президента", — сказал он.

Отметим, что единовременные выплаты распространяются на военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, ставших инвалидами в результате ранений, полученных на службе до 2 августа 1997 года.

11 000 тысячам инвалидам назначены выплаты посредством электронной системы, средства перечислены на их банковские счета. Они получили SMS-уведомление с указанием банка, где могут забрать свои средства.

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Версия на азербайджанском языке Birdəfəlik ödənişi alan Qarabağ əlili: "Həmin pulu problemlərimin həllinə xərcləyəcəm"

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