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Инспекция труда: Работникам выплатили более 441,6 тыс. манатов задержанных средств

Инспекция труда: Работникам выплатили более 441,6 тыс. манатов задержанных средств Государственная служба инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в ходе рассмотрения обращений граждан за шесть месяцев текущего года выявила задержку выплат социального характера работникам в размере 441,6 тыс. ман
Социальная защита
25 июля 2022 г. 11:34
Инспекция труда: Работникам выплатили более 441,6 тыс. манатов задержанных средств

Государственная служба инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в ходе рассмотрения обращений граждан за шесть месяцев текущего года выявила задержку выплат социального характера работникам в размере 441,6 тыс. манатов.

Как сообщили Report в министерстве, в результате мер, принятых Госслужбой, была обеспечена выплата работодателями работникам вышеуказанных средств.

Также установлено, что в январе-июне трудовые договоры с 48 работниками были расторгнуты с нарушением законодательства. В результате принятых мер было обеспечено восстановление этих работников на прежние рабочие места.

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Версия на азербайджанском языке İşçilərin gecikdirilmiş 441,6 min manat maaşının ödənilməsi təmin edilib

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