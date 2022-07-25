Инспекция труда: Работникам выплатили более 441,6 тыс. манатов задержанных средств

Государственная служба инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в ходе рассмотрения обращений граждан за шесть месяцев текущего года выявила задержку выплат социального характера работникам в размере 441,6 тыс. ман

Государственная служба инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в ходе рассмотрения обращений граждан за шесть месяцев текущего года выявила задержку выплат социального характера работникам в размере 441,6 тыс. манатов.

Как сообщили Report в министерстве, в результате мер, принятых Госслужбой, была обеспечена выплата работодателями работникам вышеуказанных средств.

Также установлено, что в январе-июне трудовые договоры с 48 работниками были расторгнуты с нарушением законодательства. В результате принятых мер было обеспечено восстановление этих работников на прежние рабочие места.