Инспекция труда: Работникам выплатили более 1 млн манатов задержанных средств

10:33

Государственная служба инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в ходе рассмотрения обращений граждан за 11 месяцев текущего года выявила задержку заработных плат и выплат социального характера работникам в размере 1 млн 24 тыс. манатов.

Как сообщили Report в министерстве, в результате мер, принятых Инспекцией труда, была обеспечена выплата работодателями работникам вышеуказанных средств.

Из выплаченных средств 1 млн 6 тыс. манатов составили зарплаты, остальная часть - выплаты за ущерб, пособия и компенсации, подлежащие выплате работодателями.

Также установлено, что в январе-ноябре трудовые договоры с 28 работниками были расторгнуты с нарушением требований трудового законодательства. В результате принятых мер было обеспечено восстановление этих работников на прежние рабочие места.

По перечисленным фактам соответствующим работодателям разъяснены положения законодательства, их также проинформировали о соответствующих положениях трудового законодательства.