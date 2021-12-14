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Инспекция труда: Работникам выплатили более 1 млн манатов задержанных средств

Инспекция труда: Работникам выплатили более 1 млн манатов задержанных средств 10:33
Социальная защита
14 декабря 2021 г. 11:24
Инспекция труда: Работникам выплатили более 1 млн манатов задержанных средств

Государственная служба инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в ходе рассмотрения обращений граждан за 11 месяцев текущего года выявила задержку заработных плат и выплат социального характера работникам в размере 1 млн 24 тыс. манатов.

Как сообщили Report в министерстве, в результате мер, принятых Инспекцией труда, была обеспечена выплата работодателями работникам вышеуказанных средств.

Из выплаченных средств 1 млн 6 тыс. манатов составили зарплаты, остальная часть - выплаты за ущерб, пособия и компенсации, подлежащие выплате работодателями.

Также установлено, что в январе-ноябре трудовые договоры с 28 работниками были расторгнуты с нарушением требований трудового законодательства. В результате принятых мер было обеспечено восстановление этих работников на прежние рабочие места.

По перечисленным фактам соответствующим работодателям разъяснены положения законодательства, их также проинформировали о соответствующих положениях трудового законодательства.

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Версия на азербайджанском языке Əmək Müfəttişliyi: "İşçilərin gecikdirilən 1 milyon manatdan çox vəsaiti ödənilib"

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