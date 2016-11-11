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    Индонезия заинтересована в перенятии азербайджанского опыта инноваций ASAN Xidmet

    Cоздание подобного центра в Индонезии позволит сочетать услуги, предоставляемые как государственными, так и частными учреждениями

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Министерство административных и бюрократических реформ Индонезии заинтересовано в перенятии азербайджанского опыта в сфере предоставления услуг в рамках центра ASAN Xidmet при Государственном агентстве гражданских услуг и социальных инноваций при президенте Азербайджана с целью оптимизации государственных услуг в Индонезии, сообщает Report со ссылкой на индонезийские СМИ.

    "Я надеюсь, что Азербайджан поддержит Индонезию путем передачи инновационной концепции службы ASAN", - заявил министр административных и бюрократических реформ Индонезия Асман Абнур.

    По его словам, создание подобного центра в Индонезии позволит сочетать услуги, предоставляемые как государственными, так и частными учреждениями.

    Он добавил, что информационные технологии являются одной из самых важных вещей, чтобы способствовать улучшению государственных услуг.

    Министр подчеркнул, что у Индонезии тоже есть что предложить Азербайджану в контексте инноваций государственных услуг, в частности, центр по борьбе с распространением малярии с помощью программы по раннему диагнозу и лечению (EDAT).

    "Необходимо также учитывать различные демографические условия (Индонезии и Азербайджана - ред.) при передаче технологий между двумя странами", - отметил А.Абнур.

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