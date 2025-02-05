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Индексация пенсий в Азербайджане коснется 1,1 млн пенсионеров

Индексация пенсий в Азербайджане коснется 1,1 млн пенсионеров В Азербайджане пенсии будут проиндексированы для 1,1 млн пенсионеров, включая военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
Социальная защита
5 февраля 2025 г. 18:28
Индексация пенсий в Азербайджане коснется 1,1 млн пенсионеров

В Азербайджане пенсии будут проиндексированы для 1,1 млн пенсионеров, включая военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, на повышение пенсий в 2025 году дополнительно выделено 534 млн манатов.

Индексация проводится в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 23 декабря 2024 года и с учетом уровня продовольственной инфляции за прошлый год.

С 1 февраля минимальную пенсию предусмотрено увеличить с 280 до 320 манатов (на 14,3%), а минимальную зарплату – с 345 до 400 манатов (на 16%). Также в ближайшие месяцы вырастут пособия и выплаты.

В целом, на реализацию нового социального пакета выделено 1,4 млрд манатов, что затронет 3 миллиона граждан.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: Sərəncamla artımlar 1,1 milyon pensiyaçıya şamil olunacaq

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