Индексация пенсий в Азербайджане коснется 1,1 млн пенсионеров

В Азербайджане пенсии будут проиндексированы для 1,1 млн пенсионеров, включая военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

В Азербайджане пенсии будут проиндексированы для 1,1 млн пенсионеров, включая военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, на повышение пенсий в 2025 году дополнительно выделено 534 млн манатов.

Индексация проводится в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 23 декабря 2024 года и с учетом уровня продовольственной инфляции за прошлый год.

С 1 февраля минимальную пенсию предусмотрено увеличить с 280 до 320 манатов (на 14,3%), а минимальную зарплату – с 345 до 400 манатов (на 16%). Также в ближайшие месяцы вырастут пособия и выплаты.

В целом, на реализацию нового социального пакета выделено 1,4 млрд манатов, что затронет 3 миллиона граждан.