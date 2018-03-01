Инам Керимов: Ведутся предварительные переговоры по выдаче службой ASAN виз азербайджанским гражданам

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Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ "Ведутся предварительные переговоры по выдаче службой ASAN виз азербайджанским гражданам".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Инам Керимов.

Он отметил, что вопрос о выдаче ASAN xidmət виз азербайджанским гражданам подготовлен на основе концепции ASAN Viza 2:

"Цель в том, чтобы азербайджанские граждане получали визы из консульств иностранных стран в Азербайджане, обращаясь за ними через единую платформу. Это зависит от нашего сотрудничества с консульствами этих стран. Сейчас мы ведем переговоры с соответствующими структурами.

Надеемся, что в рамках пилотного проекта с несколькими посольствами будет налажена связь. После налаживания сотрудничества азербайджанские граждане смогут получать визы в желаемые страны в более комфортной форме. Пока идут предварительные переговоры. После окончательных переговоров будет назначено время".