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    Инам Керимов: Уровень удовлетворенности граждан услугами ASAN составляет 98%

    Портал лицензий и разрешений является важным шагом в борьбе с коррупцией и бюрократическими препонами© Report

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Скоро мы зарегистрируем 19-миллионное обращение. Уровень удовлетворенности граждан услугами центров ASAN составляет 98%".

    Как сообщает Report, об этом на церемонии открытия портала "Лицензии и разрешения" заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Инам Каримов.

    По его словам, за последние два года было выдано более 4 700 лицензий через центры обслуживания ASAN в Баку и регионах.

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