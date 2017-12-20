Инам Керимов: Уровень удовлетворенности граждан услугами ASAN составляет 98%

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Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Скоро мы зарегистрируем 19-миллионное обращение. Уровень удовлетворенности граждан услугами центров ASAN составляет 98%".

Как сообщает Report, об этом на церемонии открытия портала "Лицензии и разрешения" заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Инам Каримов.

По его словам, за последние два года было выдано более 4 700 лицензий через центры обслуживания ASAN в Баку и регионах.