Инам Керимов обнародовал направления деятельности центров ASAN Kommunal

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В коммунальных центрах ASAN Kommunal гражданам будут оказываться все абонентские услуги, касающиеся ОАО "Азеришыг", ОАО "Азерсу" и Производственного объединения "Азеригаз".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил председатель Госагентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Инам Керимов.

По его словам, к организационной работе коммунальных центров ASAN Kommunal приступили с сегодняшнего дня: "В течение короткого времени приступит к деятельности пилотный проект ASAN Kommunal. Новые услуги будут параллельными центрами службы ASAN".

Как отметил И.Керимов, на данный момент в центрах услуг ASAN оказываются соответствующие коммунальные услуги: "После начала деятельности ASAN Kommunal эти услуги будут объединены в новых центрах. Все остальные современные платежные средства, почтовые оплаты, платежные средства ASAN останутся. Будут применяться методы упрощения данных услуг".

И.Керимов отметил, что помимо услуг указанных структур, в ASAN Kommunal будут также оказываться другие коммунальные услуги: "Новые центры ASAN Kommunal не будут финансироваться из госбюджета. Их организуют за счет средств соответствующих структур. Центры ASAN Kommunal будут размещаться в различных зданиях. Их предусмотрено разместить недалеко от центров ASAN xidmət или же в расположенных рядом зданиях. В центрах создадут все условия для наших граждан. Здесь будут централизованная очередная система, интернет кафе, отведенные для детей места. Граждане смогут получить информацию в информационных киосках и получить ответы на интересующие их вопросы через "Единый Колл-центр". Организация новой услуги будет совместно осуществлена руководителями перечисленных в соответствующем указе президента Азербайджана трех структур".

Напомним, что 4 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о мерах по созданию центров ASAN Kommunal.