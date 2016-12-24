Инам Керимов: Азербайджанский бренд Служба ASAN утвердил себя в мировом масштабе

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Служба ASAN вводит новшество в сфере оказания государственных услуг. До сегодняшнего дня рассмотрены обращения 13 млн. граждан.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Госкомитета по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Инам Керимов на конференции “Адрес будущего: Стратегия реформ президента Ильхама Алиева”.

Он отметил, что азербайджанский бренд Служба ASAN утвердил себя в мировом масштабе: "Служба ASAN является успешной моделью в сфере борьбы с коррупцией. Мировые страны ищут модель борьбы с коррупцией. Азербайджан уже внедряет эту модель. Электронизация – приоритетная сфера государства. Кроме того, планируется создание Коммунального центра ASAN".

И.Керимов отметил, что до сегодняшнего дня в выездных автобусах рассмотрен 1 млн. обращений граждан.

Он отметил, что для обслуживания граждан планируется создать систему ASAN поезд.