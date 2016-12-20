Имран Абдуллаев: Деревенские яйца могут быть более опасными

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Из-за отсутствия контроля за хранением деревенских яиц, они наиболее опасны для употребления. У кого-то в хозяйстве пять кур и они собирают яйца в течение месяца. По этой причине собранные первоначально яйца хранятся месяц".

Об этом в заявлении Report сказал начальник отдела гигиены питания Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Имран Абдуллаев.

По его словам, в производственных условиях яйца собираются более правильно и хранятся в холодильниках: "Конечно же, деревенские яйца могут быть более полезными, однако при неправильном хранении они могут представлять большую опасность. Перед использованием яйца должны быть продезинфицированы".

И.Абдуллаев сказал, что собранные в птицефермах яйца проходят контроль через овоскоп: "Яйца проверяются ветеринарами под сильным светом, изучается состояние желтка, белка, пятна, проверяется вероятность заболеваний в составе яйца. Этот продукт должен сортироваться и на нем должна быть указана дата производства. Согласно правилам гигиены, использование в общепите утиных и гусиных яиц воспрещается".