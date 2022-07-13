О нас

Имеются положительные примеры улучшения соцобеспечения участников войны - МНЕНИЕ

Имеются положительные примеры улучшения соцобеспечения участников войны - МНЕНИЕ "Имеются положительные и устойчивые примеры улучшения социального обеспечения участников войны".
Социальная защита
13 июля 2022 г. 17:08
Имеются положительные примеры улучшения соцобеспечения участников войны - МНЕНИЕ

"Имеются положительные и устойчивые примеры улучшения социального обеспечения участников войны".

Об этом Report заявил председатель Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты населения профессор Эльшад Мамедов.

По его словам, с точки зрения проводимых в Азербайджане в последние годы реформ в социально-экономической сфере, а также прозрачного и перспективного управления блок социальной защиты можно рассматривать как направление с самой прогрессивной системой: "Из-за ограничений в связи с пандемией и во время 44-дневной Отечественной войны социальная нагрузка на государство возросла. Несмотря на все это, меры, предпринятые в системе социальной защиты страны за последние четыре года, заслуживают похвалы. Если посмотреть на обеспечение соцзащиты такой уязвимой категории населения, как участники Отечественной войны, видно, что сформировался довольно большой положительный опыт".

Э.Мамедов отметил, что до сих пор соответствующая комиссия обследовала 4 тысячи тяжело раненых участников войны и приняла решения о назначении инвалидности: "Азербайджанское государство определило приоритет в этом направлении. Для президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой социальная защита участников Отечественной войны - основной приоритет, и ответственная за эту сферу структура осуществляет свою деятельность достаточно эффективно. Нужно учесть, что за это время около 300 ветеранов войны обеспечены современными протезами четвертого поколения".

Председатель Общественного совета подчеркнул, что продолжается привлечение к процессу реабилитации участников Отечественной войны: "Это реальность. На мой взгляд, в соцсетях встречаются призывы и выступления, направленные на подрыв социальной и политической стабильности в стране. Общественность должна подходить к вопросу объективно, выражать свою позицию с точки зрения правильного и эффективного анализа работ, проводимых в стране в связи с соцзащитой".

Профессор отметил, что неверно анализировать политику соцзащиты отдельно от процессов в экономике страны: "Для эффективности социальной политики экономика должна быть сильной. Для устойчивого роста в социальной сфере необходимо экономическое развитие".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Müharibə iştirakçılarının sosial təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində müsbət nümunələr var" - RƏY

Другие новости из категории

В послевоенный период 100 тыс. человек оказано более 190 тыс. услуг
В послевоенный период 100 тыс. человек оказано более 190 тыс. услуг
13 июля 2022 г. 16:17
Забота о семьях шехидов и ветеранах - один из приоритетов госполитики
Забота о семьях шехидов и ветеранах - один из приоритетов госполитики
13 июля 2022 г. 15:53
Пенсии в Азербайджане за июль полностью выплатят 15-го числа
Пенсии в Азербайджане за июль полностью выплатят 15-го числа
13 июля 2022 г. 10:43
Фонд Гейдара Алиева направил гостинцы семьям шехидов по случаю Гурбан байрамы
ФотоФонд Гейдара Алиева направил гостинцы семьям шехидов по случаю Гурбан байрамы
10 июля 2022 г. 10:46
Состоялось очередное заседание Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений
ФотоСостоялось очередное заседание Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений
8 июля 2022 г. 19:57
Выплачены пенсии за июль по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Выплачены пенсии за июль по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
8 июля 2022 г. 15:55
Депутат: В Азербайджане распадается 35 из каждых 100 браков
Депутат: В Азербайджане распадается 35 из каждых 100 браков
8 июля 2022 г. 15:52
Госагентство: Более 600 выпускников интернатов обеспечены квартирами
Госагентство: Более 600 выпускников интернатов обеспечены квартирами
6 июля 2022 г. 18:25
Утверждены изменения в бюджет фонда страхования от безработицы
Утверждены изменения в бюджет фонда страхования от безработицы
4 июля 2022 г. 12:30
Президент одобрил изменения в бюджет ГФСЗ
Президент одобрил изменения в бюджет ГФСЗ
4 июля 2022 г. 12:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi