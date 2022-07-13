Имеются положительные примеры улучшения соцобеспечения участников войны - МНЕНИЕ

"Имеются положительные и устойчивые примеры улучшения социального обеспечения участников войны".

"Имеются положительные и устойчивые примеры улучшения социального обеспечения участников войны".

Об этом Report заявил председатель Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты населения профессор Эльшад Мамедов.

По его словам, с точки зрения проводимых в Азербайджане в последние годы реформ в социально-экономической сфере, а также прозрачного и перспективного управления блок социальной защиты можно рассматривать как направление с самой прогрессивной системой: "Из-за ограничений в связи с пандемией и во время 44-дневной Отечественной войны социальная нагрузка на государство возросла. Несмотря на все это, меры, предпринятые в системе социальной защиты страны за последние четыре года, заслуживают похвалы. Если посмотреть на обеспечение соцзащиты такой уязвимой категории населения, как участники Отечественной войны, видно, что сформировался довольно большой положительный опыт".

Э.Мамедов отметил, что до сих пор соответствующая комиссия обследовала 4 тысячи тяжело раненых участников войны и приняла решения о назначении инвалидности: "Азербайджанское государство определило приоритет в этом направлении. Для президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой социальная защита участников Отечественной войны - основной приоритет, и ответственная за эту сферу структура осуществляет свою деятельность достаточно эффективно. Нужно учесть, что за это время около 300 ветеранов войны обеспечены современными протезами четвертого поколения".

Председатель Общественного совета подчеркнул, что продолжается привлечение к процессу реабилитации участников Отечественной войны: "Это реальность. На мой взгляд, в соцсетях встречаются призывы и выступления, направленные на подрыв социальной и политической стабильности в стране. Общественность должна подходить к вопросу объективно, выражать свою позицию с точки зрения правильного и эффективного анализа работ, проводимых в стране в связи с соцзащитой".

Профессор отметил, что неверно анализировать политику соцзащиты отдельно от процессов в экономике страны: "Для эффективности социальной политики экономика должна быть сильной. Для устойчивого роста в социальной сфере необходимо экономическое развитие".