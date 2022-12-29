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Срок начисления подарочных 25-лет стажа для пенсионеров продлен до 2026 года

Срок начисления подарочных 25-лет стажа для пенсионеров продлен до 2026 года 25-летний стаж будет предоставляться лицам, имеющим пенсионный капитал на индивидуальном счету продлен еще три года.
Социальная защита
29 декабря 2022 г. 09:47
Срок начисления подарочных 25-лет стажа для пенсионеров продлен до 2026 года

Срок начисления 25-летнего стажа для граждан, имеющих пенсионный капитал на индивидуальном счету, продлен еще на три года.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения.

Сообщается, что теперь с 2026 года, а не с 2023 как планировалось раньше, будет применяться ежегодное сокращение на 1 год этих предоставляемых в подарок 25 лет страхового стажа.

Утвержденный президентом Ильхамом Алиевым новый закон – это очередной шаг по применению гуманистического подхода в пенсионной системе, увеличению доступности пенсионного обеспечения.

Согласно изменению, внесенному в закон "О трудовых пенсиях" с начала 2019 года, лицу, достигшему пенсионного возраста и имеющему любую сумму пенсионного капитала на своем индивидуальном счете за период с 01.01.2006 года до 01.07.2018 года, автоматически предоставляют 25-летний стаж социального страхования (минимальное требование по стажу для получения права на пенсию составляет 25 лет). В результате он получает право на пенсию, даже если у него нет никакого стажа.

Ранее этот 25-летний страховой стаж планировалось ежегодно сокращать на год начиная с 2023 года.

Новая реформа позволит в ближайшие три года засчитать 25-летний стаж еще около 30 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке Hesabında pensiya kapitalı olanlara 25 il staj hədiyyə edilməsi müddəti 3 il uzadılıb

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