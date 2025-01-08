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Ильхам Алиев: За последние несколько лет реализовано четыре социальных пакета

Ильхам Алиев: За последние несколько лет реализовано четыре социальных пакета За последние несколько лет реализовано четыре социальных пакета и на эти цели потрачено более 7 миллиардов манатов. Социальное и экономическое развитие и после этого будут идти параллельно. По мере возрастания экономических возможностей мы постоянно будем
Социальная защита
8 января 2025 г. 07:03
Ильхам Алиев: За последние несколько лет реализовано четыре социальных пакета

За последние несколько лет реализовано четыре социальных пакета и на эти цели потрачено более 7 миллиардов манатов. Социальное и экономическое развитие и после этого будут идти параллельно. По мере возрастания экономических возможностей мы постоянно будем уделять внимание решению социальных вопросов – повышению минимальной заработной платы, пенсий, социальных пособий.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

"Как вам известно, с 1 января текущего года минимальная заработная плата увеличилась на 55 манатов и достигла 400 манатов. Минимальная пенсия увеличилась на 40 манатов и достигла 320 манатов. В среднем рост составляет 14-15 процентов. Такое внимание к этой сфере в стране, которая вкладывает так много инвестиций и перед которой стоит такая большая проблема, как восстановление Карабаха, конечно, показывает суть нашей политики", - сказал глава государства.

Президент отметил, что граждане Азербайджана с каждым годом должны жить лучше: "Если сравнить этот рост с уровнем инфляции, которая в прошлом году составила чуть более 2 процентов, то это – очередная помощь со стороны государства именно менее защищенным слоям. И в обществе, и в политике, и в семье все должно быть справедливо, и для нас всегда были важны принципы социальной справедливости. Как только появлялась возможность мы, в первую очередь, держали в центре внимания эту сферу".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: Son bir neçə il ərzində dörd sosial paket həyata keçirilib

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