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Ильхам Алиев: Уровень бедности в Азербайджане сократился с 49 до 6 процентов

Ильхам Алиев: Уровень бедности в Азербайджане сократился с 49 до 6 процентов "За минувшие 18 лет уровень бедности в Азербайджане сократился с 49 до 6 процентов. Безработица в стране находится на уровне примерно 6 процентов".
Социальная защита
28 ноября 2021 г. 13:59
Ильхам Алиев: Уровень бедности в Азербайджане сократился с 49 до 6 процентов
Ильхам Алиев

"За минувшие 18 лет уровень бедности в Азербайджане сократился с 49 до 6 процентов. Безработица в стране находится на уровне примерно 6 процентов".

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал во время выступления на XV Саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде.

Ильхам Алиев отметил: "Достижения Азербайджана высоко оцениваются международными структурами. Согласно отчету Давосского всемирного экономического форума, Азербайджан занимает 10-е место в мире по долгосрочной стратегии правительства и 5-е место в области приверженности руководства страны реформам. Опять же согласно Давосскому отчету, Азербайджан находится на 2-м месте в мире по коэффициенту доступности электроэнергии, 11-м месте – по эффективности железнодорожных услуг, 12-м месте - по эффективности услуг воздушного транспорта, 25-м месте - по эффективности услуг морских портов и 27-м месте - с точки зрения качества дорожной инфраструктуры.

В апреле нынешнего года Азербайджан подписал со Всемирным экономическим форумом соглашение о создании Азербайджанского центра сети центров Четвертой промышленной революции Всемирного экономического форума. Надеемся, что центр внесет вклад в сотрудничество в рамках ОЭС".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Poverty rate has decreased from 49% to 6% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsi 49 faizdən 6 faizə enib"

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