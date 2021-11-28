Ильхам Алиев: Уровень бедности в Азербайджане сократился с 49 до 6 процентов

"За минувшие 18 лет уровень бедности в Азербайджане сократился с 49 до 6 процентов. Безработица в стране находится на уровне примерно 6 процентов".

"За минувшие 18 лет уровень бедности в Азербайджане сократился с 49 до 6 процентов. Безработица в стране находится на уровне примерно 6 процентов".

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал во время выступления на XV Саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде.

Ильхам Алиев отметил: "Достижения Азербайджана высоко оцениваются международными структурами. Согласно отчету Давосского всемирного экономического форума, Азербайджан занимает 10-е место в мире по долгосрочной стратегии правительства и 5-е место в области приверженности руководства страны реформам. Опять же согласно Давосскому отчету, Азербайджан находится на 2-м месте в мире по коэффициенту доступности электроэнергии, 11-м месте – по эффективности железнодорожных услуг, 12-м месте - по эффективности услуг воздушного транспорта, 25-м месте - по эффективности услуг морских портов и 27-м месте - с точки зрения качества дорожной инфраструктуры.

В апреле нынешнего года Азербайджан подписал со Всемирным экономическим форумом соглашение о создании Азербайджанского центра сети центров Четвертой промышленной революции Всемирного экономического форума. Надеемся, что центр внесет вклад в сотрудничество в рамках ОЭС".