Президент Азербайджана подписал распоряжение об индексации пенсий

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение Об индексации трудовых пенсий.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях усиления социальной защиты пенсионеров в Азербайджанской Республике в соответствии со статьями 29.1 и 29.1-1 Закона Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" было постановлено:

1.Поручить Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики осуществить индексацию установленных Государственным комитетом статистики Азербайджанской Республики по 2019 году на 1 января 2020 года:

1.1.страховой части всех видов трудовых пенсий в соответствии с ежегодным темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы;

1.2.сумм пенсионного капитала, зафиксированных в страховой части индивидуальных счетов в системе персонального учета в соответствии с ежегодным уровнем индекса потребительских цен.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из распоряжения.