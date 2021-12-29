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Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в квартирах для семей шехидов и военнослужащих

Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в квартирах для семей шехидов и военнослужащих 29 декабря в зданиях, построенных в жилых комплексах Говсан и Ясамал Государственного агентства жилищного строительства (MIDA) при президенте Азербайджана, были сданы в эксплуатацию квартиры, предназначенные для семей шехидов и военнослужащих. Как сооб
Социальная защита
29 декабря 2021 г. 16:28
Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в квартирах для семей шехидов и военнослужащих
Ильхам Алиев
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29 декабря в зданиях, построенных в жилых комплексах Говсан и Ясамал Государственного агентства жилищного строительства (MIDA) при президенте Азербайджана, были сданы в эксплуатацию квартиры, предназначенные для семей шехидов и военнослужащих.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в квартирах этих жилых комплексов.

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Версия на английском языке ФотоIlham Aliyev inspects apartments built for martyrs' families, military personnel
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev şəhid ailələri və hərbçilər üçün nəzərdə tutulmuş mənzillərlə tanış olub

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