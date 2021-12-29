Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в квартирах для семей шехидов и военнослужащих

Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в квартирах для семей шехидов и военнослужащих

29 декабря в зданиях, построенных в жилых комплексах Говсан и Ясамал Государственного агентства жилищного строительства (MIDA) при президенте Азербайджана, были сданы в эксплуатацию квартиры, предназначенные для семей шехидов и военнослужащих. Как сооб

https://static.report.az/photo/759601a4-569a-39ef-aa32-3acd4d61c0a4.jpg https://static.report.az/photo/759601a4-569a-39ef-aa32-3acd4d61c0a4.jpg Ильхам Алиев

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29 декабря в зданиях, построенных в жилых комплексах Говсан и Ясамал Государственного агентства жилищного строительства (MIDA) при президенте Азербайджана, были сданы в эксплуатацию квартиры, предназначенные для семей шехидов и военнослужащих.



Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в квартирах этих жилых комплексов. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Фото Ilham Aliyev inspects apartments built for martyrs' families, military personnel