Ильхам Алиев: Мы нуждаемся в большем количестве рабочих мест для нашего народа

​Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/9d6c9ab39f596a79edc99ea6ad76918e/fc04dc59-991d-45d1-b8be-cdaf31f06674_292.jpg

"Хочу еще раз поблагодарить Всемирный банк за все, что он сделал для Азербайджана. Благодарю вас за добрые слова о нашем продвижении в рейтинге Doing Business. Как вам известно, наша позиция в Doing Business являлась своего рода мотивацией для того, чтобы сосредоточить внимание на очень успешных сферах. Поэтому была создана специальная комиссия, в состав которой вошли члены правительства, моей администрации и представители соответствующих министерств".

Как передает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе видеоконференции с новоназначенным вице-президентом банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде, региональным директором по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом и другими представителями банка.

"Особое внимание мы уделили отстающим отраслям. За короткий срок нам удалось добиться основательного прогресса. Конечно, это улучшает бизнес-среду в стране, позволяет получать больше пользы от инвестиций. Естественно, мы заинтересованы в инвестировании неэнергетического сектора. Что касается приоритетных для нас в настоящее время вопросов, то в общем я назвал бы два основных приоритета в нынешний период пандемии. Потому что мы начали год с весьма обнадеживающими показателями экономического роста, хорошими экономическими параметрами во всех сферах. Однако итоги 5 месяцев нынешнего года свидетельствуют о том, что наша экономика сократилась на 1,7 процента. Это не много. Но это сокращение. Однако обнадеживающий факт заключается в том, что у нас отмечен рост в сельском хозяйстве, - более 3 процентов. Рост в неэнергетической промышленности составил 14 процентов. Поэтому два основных вопроса, которые мы наметили на будущее: добиться устойчивого развития экономики, основанной на диверсификации, и второе - рост экономики должен сопровождаться еще большим количеством рабочих мест, так как численность населения в Азербайджане растет. Нас уже больше 10 миллионов. Население растет. Поэтому мы нуждаемся в большем количестве рабочих мест для нашего народа. Особенно сегодня, с этими новыми технологиями многие рабочие места уже не пользуются спросом на рынке. Появляются новые сферы деятельности. Однако для этих новых рабочих мест наши граждане должны обладать специальными навыками. Поэтому эти два основных фактора постоянно находятся на нашей повестке дня. В числе других наших совместных проектов, помимо самозанятости, где у нас уже есть программа, я бы назвал еще одну важную отрасль - медицинское страхование. Мы планировали начать программу в стране с января. Однако в связи с коронавирусом нам пришлось отложить ее до января следующего года. Но уже есть несколько городов, охваченных программой. У нас хорошие результаты. Поэтому считаю, что до завершения года мы продолжим с вами в соответствующем порядке работу над структуризацией данной системы, так как это – новшество для нас. Одно дело, когда это применяется в одном, двух, трех городах, другое дело – по всей стране", - отметил глава государства.