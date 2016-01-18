Идрис Исаев: Предусмотрено повышение социальных выплат, выдаваемых в целом 3 млн. 600 тыс. человек

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "В результате последовательного подписания соответствующих указов и распоряжений, принятия решений о повышении социальных выплат, в том числе зарплат, предусмотрено повышение социальных выплат, выдаваемых в целом 3 млн. 600 тыс. человек".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Идрис Исаев.

Он отметил, что пенсии инвалидов 1-й группы будут значительно повышены: "На финансирование повышений до конца года будет израсходовано 140,8 млн. манатов дополнительных бюджетных средств. Благодаря данному распоряжению, базовая часть пенсий 1 млн. 271 тыс. человек и дополнения к ним, установленные законодательствам, будут повышены на 10 процентов".