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    Идрис Исаев: Предусмотрено повышение социальных выплат, выдаваемых в целом 3 млн. 600 тыс. человек

    На финансирование повышений до конца года будет израсходовано 140,8 млн. манатов дополнительных бюджетных средств

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "В результате последовательного подписания соответствующих указов и распоряжений, принятия решений о повышении социальных выплат, в том числе зарплат, предусмотрено повышение социальных выплат, выдаваемых в целом 3 млн. 600 тыс. человек".

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Идрис Исаев.

    Он отметил, что пенсии инвалидов 1-й  группы будут значительно повышены: "На финансирование повышений до конца года будет израсходовано 140,8 млн. манатов дополнительных бюджетных средств. Благодаря данному распоряжению, базовая часть пенсий 1 млн. 271 тыс. человек и дополнения к ним, установленные законодательствам, будут повышены на 10 процентов". 

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