IDEA благоустроила очередной двор в рамках проекта Наш двор - ФОТО

В рамках реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой проекта "Наш двор", в пользование жильцом сдан очередной благоустроенный двор.

Как сообщили Report в Исполнительной власти города Баку, обновленный двор охватывает дома по адресу Насиминский район, ул. Гусейна Сеидзаде 20, 22, 24, 26, 28, где проживают 1200 жильцов.

Цель проекта "Наш двор" заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни жителей.

В рамках проекта учитывается свободное перемещение лиц с ограниченными возможностями здоровья, создан парк с площадкой для мини-футбола, двумя площадками для шахмат и 3 беседками.

С учетом пожеланий жителей установлены новые фонарные столбы, полностью отремонтированы фасад и подъезды зданий. Наряду с проведением работы по озеленению, на территории дополнительно посажены 100 деревьев, создана зеленая полоса на участке площадью 5000 квадратных метров.

Это уже 26-й по счету двор на территории Насиминского района, благоустроенный в рамках данного проекта.