Хиджран Гусейнова: В школах дети оказывают друг на друга давление

"В школах оказывается давление на одних детей со стороны других. И в результате происходят несчастные случаи. Поэтому школы должны оказывать своевременную психологическую помощь таким детям".

Об этом председатель Госкомитета по делам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова заявила на пресс-конференции в штаб-квартире партии "Ени Азербайджан".

По ее словам, в законе четко прописан возраст вступления в брак для девушек: "Поэтому сотрудники правоохранительных органов должны усилить свою работу в этой области. Мы начинаем интересоваться причинами произошедшего только после того как случается инцидент. Многие люди не соблюдают закон. Поэтому профилактическая работа в этом направлении должна быть усилена. На свадьбе в любом районе все гости знают о возрасте жениха и невесты. И те, кто присутствует на свадьбе также причастны к преступлению. Поэтому я говорю об этом на встречах и приеме людей в регионах. Учителя в школах все еще не до конца осознают проблемы ранних браков. Всё это очень беспокоит нас, поэтому учителя в школах должны быть предельно внимательными в этих вопросах".