Хиджран Гусейнова: "В этом году в Азербайджане предотвращены 8 ранних браков"

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В минувшем году в Азербайджане предотвращены 15, в этом году - 8 ранних браков"

Как сообщает Report, об этом на конференции в Милли Меджлисе на тему "25-летие Конвенции по правам ребенка: реальность и перспективы" заявила глава Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

Она отметила, что в регионах работают 11 центров комитета.

"Если происходят такие случаи, наши сотрудники сразу же проводят беседу с родителями детей, желающих вступить в брак. Мы объясняем им, что ранний брак является преступлением, что самая большая ответственность лежит на родителях. Сотрудники наших центров также информируют и правоохранительные органы".

Х.Гусейнова подчеркнула, что подобные случаи чаще всего происходят в деревнях.

Мы хотим, чтобы девочкам, которых принуждают к ранним бракам, хотя бы были созданы условия для завершения обучения в средней школе. Потом будет возможно создание ими семьи. Когда мы проводим беседу с людьми, то замечаем, что на них было оказано в этом плане негативное влияние", - заключила глава Комитета.