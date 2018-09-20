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    Хиджран Гусейнова: В Азербайджане создана сильная законодательная база для поддержки гендерного равенства

    В Баку проходит Конференция высокого уровня на тему Женщины, мир и безопасность© Report

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ "При поддержке главы государства в Азербайджане создана сильная законодательная база, поддерживающая гендерное равенство. Мы были одной из первых стран мира, где признаны права женщин. Основной проблемой остается урегулирование нагорно-карабахского конфликта".

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщины и детей Хиджран Гусейнова на открывшейся в Баку Конференции высокого уровня на тему "Женщины, мир и безопасность".

    Х. Гусейнова подчеркнула, что в результате армянской оккупации более 1 млн. азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Более 400 тысяч из них -женщины, более 300 тысяч - дети.

    Председатель Госкомитета отметила, что вопрос беженцев и вынужденных переселенцев находится под особым внимание государства: строятся новые поселки для беженцев, школы, создается инфраструктура: "Но при этом каждый их них желает вернуться домой".

    Х. Гусейнова призвала международное сообщество уделить нагорно-карабахскому вопросу больше внимания, поскольку "несмотря на режим прекращения огня люди продолжают страдать и умирать".

    Отметим, что на конференции также принимает участие заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готемюллер.

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