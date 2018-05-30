Хиджран Гусейнова: В Азербайджане больше 143 тыс. женщин-предпринимателей

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "Сегодня наша страна как наследник Азербайджанской Демократической Республики развивает демократическую государственность. На фоне всего этого вопрос о защите прав женщин сохраняет свою актуальность".

Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку V женском форуме сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщины и детей Хиджран Гусейнова.

Она отметила, что защита прав женщин исходит из женской политики государства:

"В Азербайджане проводится политика от равных прав к равным возможностям".

По словам председателя, за прошедший период азербайджанские женщины достойно и с уважением продолжили традиции своих просвещенных предшественников :

"В последнее время наблюдается рост предприятий, которыми владеют женщины, сейчас более 143 тыс. женщин-предпринимателей".