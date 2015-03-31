Хиджран Гусейнова приняла граждан в Гобустане

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Сегодня председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова приняла граждан в Гобустанском районе.

Как сообщили Report из комитета, на встрече в Молодежном центре приняли участие жители Гобустана, Аксу, Шемахи, Исмаиллов, Гекчая.

На приеме были выслушаны проблемы семей. Председатель комитета выслушала проблемы, некоторые из которых были решены на месте. Обращения в основном были связаны с защитой прав женщин, ранними браками, улучшением жилищных условий, социальными пособиями, усыновлением и пр. Были рассмотрены также не входящие в компетенцию комитета обращения, которые были направлены в соответствующие структуры для изучения.

На приеме были выслушаны также предложения и обращения жителей района.