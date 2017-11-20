Хиджран Гусейнова: Несмотря на несправедливую политику в отношении Азербайджана, наша страна развивается

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "Азербайджанское государство создает все условия, необходимые для более лучшего и всестороннего развития детей".

Как сообщает Report, об этом на IV Общереспубликанском форуме азербайджанских детей заявила председатель Госкомитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

Она отметила, что экономика Азербайджана из разрушенной страны превратилась в устойчиво развивающееся государство: "Этот рост произошел не только в экономической, нефтегазовой и энергетической сферах, но и в науке, спорте, культуре, социальной и других сферах. Наш первый телекоммуникационный спутник запущен на орбиту. Азербайджан превращается в один из транспортных центров евразийского пространства. Естественно, не стоит забывать один момент, что эти успехи происходят не только на фоне продолжающейся с Арменией войны и ее тяжелых последствий, но и проводимой против нас несправедливой политики. Растущее в таких сложных условиях молодое поколение должно воспитываться в духе патриотизма, национальном духе. В то же время становящемуся с каждым днем все сильнее государству нужны профессиональные кадры, эксперты. Родину нужно защищать, усиливать не только физической силой, но и наукой, образованием".

Председатель Госкомитета отметила, что вопрос защиты прав детей стоит как перед родителями, так и перед государством: "В каждом документе, законодательном акте проблемы детей нашли свое отражение. В Целях устойчивого развития на 2016-2030 гг. указаны такие цели, как лучшее образование для детей, их здоровый рост, проживание в удобной, чистой среде и др.".