Хиджран Гусейнова: Для подвергнувшихся бытовому насилию должны быть построены новые учреждения

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Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ "Есть большая потребность в строительстве новых учреждений для оказания всесторонней помощи пострадавшим от бытового насилия, в привлечении кадров".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

По ее словам, в связи с экономическим кризисом в настоящее время строительство подобных учреждений провести не удается, однако планируется: "Наша цель и помыслы заключаются в том, чтобы в той или иной форме оказать помощь пострадавшим от бытового насилия. Мы стараемся оперативно помочь им для предотвращения еще больших бед. В этом плане я благодарю руководителей действующих в Азербайджане приютов. Иногда госкомитет остается в такой беспомощной ситуации, и тогда они помогают нам. Бывает, что к вечеру приходит второпях девушка и говорит, что ее насильно выдают замуж, оказывают на нее давление, и она хочет помощи. Мы, как государственная структура, думаем, куда их разместить. Порой наши сотрудницы забирают их к себе домой. Однако это не решает проблему. Поэтому в такие моменты мы обращались в Общественное объединение "Чистый Мир" и к другим подобным нашим друзьям, и они размещали этих девушек у себя в приюте".