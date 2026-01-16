Гумбет Гусейнов: Введение платы за места на кладбищах нецелесообразно

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 16 января, 2026
    Муниципалитеты должны действовать на основе принципа обслуживания граждан, а введение платы за места на кладбищах является нецелесообразным.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Национальной ассоциации поселковых муниципалитетов Азербайджана Гумбет Гусейнов на заседании комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса.

    По его словам, ранее в обществе муниципалитеты воспринимались как "организации, продающие землю", и от этого стереотипа необходимо отказаться. Вместе с тем, по его мнению, после передачи кладбищ на баланс муниципалитетов в 2018 году существует риск формирования нового негативного имиджа - как структур, "продающих места на кладбище".

    Гусейнов отметил, что в ряде регионов стоимость мест для захоронений различается. В частности, в Бинагадинском районе взимается пошлина в размере 61 маната. "Возникает вопрос, на каком основании установлена эта сумма. Согласно законодательству, такие вопросы должны регулироваться оценочными комиссиями и соответствующими органами", - подчеркнул он.

    Председатель ассоциации считает, что земельные участки для захоронений должны предоставляться гражданам бесплатно. По его словам, хотя законодательство предусматривает поддержку расходов на погребение для социально уязвимых категорий населения, предоставление участков также должно осуществляться безвозмездно, чтобы избежать формирования негативного имиджа муниципалитетов в будущем.

