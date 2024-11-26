ГТИ за 10 месяцев обеспечила выплату работодателями работникам 165,6 тыс. манатов

10:17

Государственная трудовая инспекция (ГТИ) за 10 месяцев текущего года выявила задержку выплат работникам социального характера на общую сумму 165,6 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерстве труда и социальной защиты населения.

В результате принятых инспекцией мер работодатели полностью погасили задолженности. Большая часть выплат (86%) пришлась на заработные платы, остальная сумма - на социальные пособия, компенсации и выплаты за причиненный ущерб.

По данным ведомства, за указанный период также были зафиксированы случаи незаконного прекращения трудовых договоров с 53 работниками. Благодаря вмешательству Государственной трудовой инспекции все они были восстановлены на своих рабочих местах.