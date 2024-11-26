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ГТИ за 10 месяцев обеспечила выплату работодателями работникам 165,6 тыс. манатов

ГТИ за 10 месяцев обеспечила выплату работодателями работникам 165,6 тыс. манатов 10:17
Социальная защита
26 ноября 2024 г. 10:33
ГТИ за 10 месяцев обеспечила выплату работодателями работникам 165,6 тыс. манатов

Государственная трудовая инспекция (ГТИ) за 10 месяцев текущего года выявила задержку выплат работникам социального характера на общую сумму 165,6 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерстве труда и социальной защиты населения.

В результате принятых инспекцией мер работодатели полностью погасили задолженности. Большая часть выплат (86%) пришлась на заработные платы, остальная сумма - на социальные пособия, компенсации и выплаты за причиненный ущерб.

По данным ведомства, за указанный период также были зафиксированы случаи незаконного прекращения трудовых договоров с 53 работниками. Благодаря вмешательству Государственной трудовой инспекции все они были восстановлены на своих рабочих местах.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin 10 ayında 165,6 min manatın işçilərə ödənişinin gecikdirildiyi müəyyən edilib

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