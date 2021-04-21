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Группе семей шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены квартиры

Группе семей шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены квартиры Министерством труда и социальной защиты населения предоставлены квартиры еще 40 семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны в поселке Рамана Сабунчинского района.
Социальная защита
21 апреля 2021 г. 18:37
Группе семей шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены квартиры

Министерством труда и социальной защиты населения предоставлены квартиры еще 40 семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны в поселке Рамана Сабунчинского района.

Как сообщает Report, документы на квартиру вручили председатель Агентства социальных услуг при министерстве Вугар Бехбудов и заместитель председателя Общественного совета при министерстве, председатель Международного евразийского фонда печати Умуд Мирзоев.

В своем выступлении В.Бехбудов довел до внимания широкомасштабные работы по социальной поддержке семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны. Он подчеркнул, что по распоряжению, подписанному президентом Ильхамом Алиевым от 25 января текущего года, в 2021-2025 годах семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны будут предоставлены 11 тыс. квартир и частных домов.

На мероприятии было отмечено, что в нынешнем году около 3 тыс. квартир и частных домов будут предоставлены лицам этой категории. По плану на 2021 год семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены 300 квартир, включая и квартиры, предоставленные сегодня. В 2021 году в регионах будут построены 450 частных домов, которые будут предоставлены лицам из данной категории.

У.Мирзоев отметил, что обеспечение семей шехидов и инвалидов Карабахской войны квартирами является очередным проявлением особой заботы главы государства о лицах данной категории.

Затем выступили члены семей шехидов и инвалиды Карабахской войны и выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за государственную заботу, которую они постоянно ощущают, а также за обеспечение их новыми квартирами.

По сегодняшний день семьям шехидов и инвалидам войны, в целом, было предоставлено 9 500 квартир и частных домов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBir qrup şəhid ailəsi və Qarabağ müharibəsi əlilinə mənzillər təqdim olunub

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