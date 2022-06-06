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Группа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты

Группа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты Группа ветеранов Отечественной войны побывала в Министерстве труда и социальной защиты.
Социальная защита
6 июня 2022 г. 14:31
Группа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты

Группа ветеранов Отечественной войны побывала в Министерстве труда и социальной защиты.

Как сообщили Report в Министерстве, заместитель министра труда и социальной защиты Анар Алиев встретился с ветеранами.

На встрече заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев отметил, что по поручению президента Ильхама Алиева продолжается реализация пакета социальной поддержки в отношении семей шехидов и участников войны.

Он отметил, что данный пакет социальной поддержки уже охватил 100 тысяч человек, им оказано 175 тысяч услуг. Из них 93 тыс. человек получили 103 тыс. социальных выплат. Из ветеранов, срок лечения которых завершился, уже 3 тысячи человек получили инвалидность и социальные выплаты.

3500 семей шехидов и инвалидов войны были обеспечены жильем.

Распоряжением от 29 декабря 2021 года ветеранам, которым присвоено звание "Ветеран войны", назначена ежемесячная президентская пенсия.

Было подчеркнуто, что меры социальной поддержки, связанные с семьями шехидов и ветеранами, будут продолжены и впредь.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBir qrup qazi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində olub

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