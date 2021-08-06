О нас
Report Georgia
Аудио новости

Группа ветеранов Отечественной войны обеспечена высокотехнологичными протезами

Группа ветеранов Отечественной войны обеспечена высокотехнологичными протезами Очередная группа ветеранов, получивших ранения во время Отечественной войны, обеспечена высокотехнологичными протезами, предоставленными им Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Социальная защита
6 августа 2021 г. 13:21
Группа ветеранов Отечественной войны обеспечена высокотехнологичными протезами

Очередная группа ветеранов, получивших ранения во время Отечественной войны, обеспечена высокотехнологичными протезами, предоставленными им Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как сообщает Report, после предварительного обследования в Протезно-ортопедическом производственно-реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации и по завершении этапа подготовки к протезированию им были предоставлены высокотехнологичные протезы.

В целом, 114 участников Отечественной войны, которым ампутировали ноги, были обеспечены 118 высокотехнологичными протезами.

Высокотехнологичные протезы, изготовленные по системе "Genium", отличаются активностью и функциональностью. Они позволяют свободно передвигаться без посторонней помощи, по неровной поверхности, более точно регулировать повороты и движения.

Также продолжается работа по обеспечению протезами последнего поколения участников войны с ампутированными верхними конечностями.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоDaha bir qrup qazimiz yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin edilib

Самое читаемое

Завтра бакинские детсады перейдут на систему электронного приема детей
ФотоЗавтра бакинские детсады перейдут на систему электронного приема детей
1 августа 2021 г. 11:34
Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран - СПИСОК
Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран - СПИСОК
2 августа 2021 г. 15:18
В Баку температура воздуха прогреется до 36 градусов, в регионах ожидаются дожди и град
В Баку температура воздуха прогреется до 36 градусов, в регионах ожидаются дожди и град
1 августа 2021 г. 11:41
Токио-2020: Азербайджанский боксер сборной Франции оскорбил судей
ФотоТокио-2020: Азербайджанский боксер сборной Франции оскорбил судей
1 августа 2021 г. 12:10
Средний размер заработной платы в Баку снизился на 4%
Средний размер заработной платы в Баку снизился на 4%
4 августа 2021 г. 16:44
Задержан депутат Эльданиз Салимов
Задержан депутат Эльданиз Салимов
3 августа 2021 г. 14:12
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
3 августа 2021 г. 16:14
Временному поверенному в делах России в Азербайджане вручили ноту
Временному поверенному в делах России в Азербайджане вручили ноту
1 августа 2021 г. 14:20
В Баку задержаны продававшие метамфетамин мать и сын
ФотоВ Баку задержаны продававшие метамфетамин мать и сын
3 августа 2021 г. 15:28
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
4 августа 2021 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi