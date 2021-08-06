Группа ветеранов Отечественной войны обеспечена высокотехнологичными протезами

Очередная группа ветеранов, получивших ранения во время Отечественной войны, обеспечена высокотехнологичными протезами, предоставленными им Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Очередная группа ветеранов, получивших ранения во время Отечественной войны, обеспечена высокотехнологичными протезами, предоставленными им Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как сообщает Report, после предварительного обследования в Протезно-ортопедическом производственно-реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации и по завершении этапа подготовки к протезированию им были предоставлены высокотехнологичные протезы.

В целом, 114 участников Отечественной войны, которым ампутировали ноги, были обеспечены 118 высокотехнологичными протезами.

Высокотехнологичные протезы, изготовленные по системе "Genium", отличаются активностью и функциональностью. Они позволяют свободно передвигаться без посторонней помощи, по неровной поверхности, более точно регулировать повороты и движения.

Также продолжается работа по обеспечению протезами последнего поколения участников войны с ампутированными верхними конечностями.