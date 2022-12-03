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Группа детей и подростков доставлена из Украины в Азербайджан

Группа детей и подростков доставлена из Украины в Азербайджан 30 украинских детей и подростков, пострадавших от войны, доставлены в Азербайджан для прохождения реабилитации.
Социальная защита
3 декабря 2022 г. 12:47
Группа детей и подростков доставлена из Украины в Азербайджан

30 украинских детей и подростков, пострадавших от войны, доставлены в Азербайджан для прохождения реабилитации.

Как сообщает Report, дети и подростки, прибывшие в нашу страну при организации Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения, будут размещены в Габалинском детском реабилитационном центре агентства.

В течение 15 дней в центре детям будут оказываться медицинские и социально-психологические реабилитационные услуги.

Индивидуальные психологические консультации, групповая терапия, занятия медитацией и йогой, психосоциальные тренинги, а также мастер-классы послужат стабилизации их эмоционального состояния, а также их интеграции в общество.

Для эффективной организации культурного досуга детей в период реабилитации будут организованы экскурсии по историческим местам, музеям.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynadan bir qrup uşaq və gənc Azərbaycana gətirilib

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