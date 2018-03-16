 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Готовится официальный сайт Государственного рекламного агентства

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане готовится официальный сайт новосозданного Государственного рекламного агентства.

    Как сообщает Report, сайт будет размещен на домене adra.gov.az. В скором времени сайт будет предоставлен в пользование.

    Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 июня 2017 года подписал указ о создании Государственного рекламного агентства. Указом, подписанным в тот же день, директором Государственного рекламного агентства назначен Айдын Ибадов. Председателем Наблюдательного совета назначен Мурад Рагимов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi