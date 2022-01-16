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Государство взяло под особый контроль безнадзорных детей в Шамахе

Государство взяло под особый контроль безнадзорных детей в Шамахе Безнадзорные дети в селе Икинджи Чайлы Шемахинского района взяты под контроль государства.
Социальная защита
16 января 2022 г. 15:17
Государство взяло под особый контроль безнадзорных детей в Шамахе

Безнадзорные дети в селе Икинджи Чайлы Шемахинского района взяты под контроль государства.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Госкомитета по делам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу.

По его словам, несовершеннолетних уже забрали соответствующие органы.

"Будут приняты все необходимые меры для защиты прав детей. Общественность будет проинформирована об очередных правовых мерах", - сказал представитель Госкомитета.

Отметим, что ранее кадры плачевного состояния 5 детей в селе Икинджи Чайлы Шамахинского района были распространены в социальных сетях.

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Версия на азербайджанском языке Şamaxıda acınacaqlı durumla üzləşən uşaqlar dövlət nəzarətinə götürülüb

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