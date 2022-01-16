Государство взяло под особый контроль безнадзорных детей в Шамахе

Безнадзорные дети в селе Икинджи Чайлы Шемахинского района взяты под контроль государства.
Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Госкомитета по делам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу.
По его словам, несовершеннолетних уже забрали соответствующие органы.
"Будут приняты все необходимые меры для защиты прав детей. Общественность будет проинформирована об очередных правовых мерах", - сказал представитель Госкомитета.
Отметим, что ранее кадры плачевного состояния 5 детей в селе Икинджи Чайлы Шамахинского района были распространены в социальных сетях.