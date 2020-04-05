​Государство оплатит расходы на обучение некоторой части студентов

Для обеспечения непрерывности социальных выплат населению (пенсии и социальные пособия) планируется выделить 200 млн манатов из резерва Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения за 2019-й год.

Как сообщает Report, это отражено в Плане действий, одобренном Кабинетом министров, по реализации указа Президента от 19 марта 2020 года в связи с уменьшением негативного воздействия пандемии коронавируса (COVID-19) и в результате резких колебаний на мировых энергетический и фондовых рынках на экономику, макроэкономическую стабильность, занятость и хозяйствующие субъекты.

В Плане действий также предусмотрено:

- продолжение оказания адресной социальной помощи тем лицам (семьям), у которых завершаются во время особого режима карантина, а также упрощение выделения адресной социальной помощи;

- оказание социальных услуг одиноким лицам старше 65 лет;

- оказание услуг лицам, нуждающимся в особой заботе, в учреждениях по оказанию социальных услуг;

- оплата расходов на обучение студентов, относящихся к социально уязвимым группам населения;

- повышение в апреле-мае лимита льготного месячного потребляемого населением электроэнергии на 100 кВт/ч.