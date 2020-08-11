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Государственный комитет о книге для детей

Государственный комитет о книге для детей Книга под названием "Приключения гуся и голубя", не отвечающая специфике детской литературы и ее требованиям, но рассчитанная на детскую аудиторию, вызвала обоснованную критику читателей и пользователей в СМИ и социальных сетях
Социальная защита
11 августа 2020 г. 21:59
Государственный комитет о книге для детей

Книга под названием "Приключения гуся и голубя", не отвечающая специфике детской литературы и ее требованиям, но рассчитанная на детскую аудиторию, вызвала обоснованную критику читателей и пользователей в СМИ и социальных сетях.

Как сообщили Report в Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей, книга поэтессы Айгюн Бал, называющей себя членом Союза писателей Азербайджана, в книге не учитываются возрастные особенности детей, а также дидактическая и воспитательная значимость выбранной темы.

"Несомненно, детская литература, будучи неотъемлемой частью художественной литературы, является одним из непосредственных средств воспитания и формирования литературных вкусов нового поколения. По этой причине каждый образец подобной литературы, помимо положительного влияния на формирование детей, также должен быть написан в контексте и стиле, соответствующих их психологии и интересам.

В вышеупомянутом печатном издании используются выражения, способные отрицательно повлиять на малолетних детей, и поэтому использование данного пособия не соответствует требованиям законодательства Азербайджанской Республики.

Так, информация, дискредитирующая институт семьи, включается в список информации, запрещенной для детей. Согласно статье 4 Закона о защите детей от вредоносной информации, распространение таких информационных продуктов среди детей запрещено. Также, вопреки требованиям этого закона, данная книга была опубликована без заключения экспертов", - отмечается в информации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Komitəsi AYB üzvünün uşaqlarla bağlı kitabına münasibət bildirib

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