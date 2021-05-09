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Государственная трудовая инспекция выявила 477 правонарушений

Государственная трудовая инспекция выявила 477 правонарушений Обеспечено принятие мер в рамках законодательства для устранения выявленных правонарушений
Социальная защита
9 мая 2021 г. 10:48
Государственная трудовая инспекция выявила 477 правонарушений

Государственная служба трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты при рассмотрении поступивших обращений выявила 477 нарушений.

Как передает Report, об этом отмечается в отчете Службы за январь-апрель.

Отмечается, что правонарушения, в основном, были связаны с незаключением трудовых договоров или не выполнением их условий, нарушением прав на отпуска, расторжением трудовых договоров с нарушением требований законодательства и т.д.

Обеспечено принятие мер в рамках законодательства для устранения выявленных правонарушений. В то же время работодателей, совершивших правонарушения, проинформировали о требованиях трудового законодательства по соответствующим вопросам.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti 477 hüquq pozuntusu aşkar edib

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