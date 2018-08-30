Государственная служба занятости обратилась к субъектам малого и среднего бизнеса в Азербайджане

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Государственная служба занятости министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана обратилась к субъектам малого и среднего бизнеса.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, постановлением Кабинета Министров от 29 декабря 2017 года за номером 616 были утверждены “Правила обеспечения заработных плат страховщиков”, согласно которым безработным гражданам, направленным на работу районными (городскими) Центрами занятости Государственной службы занятости в течение определенного промежутка времени (3, 6, 9 или 12 месяцев) будет обеспечена выплата часть их оклада (50%) за счет страховых средств. Желающие принять участие в этой программе должны иметь на момент обращения за плечами не менее 1 года трудового стажа и не иметь непогашенные долги. Число сотрудников, привлеченных работодателем по этой программе, не должно превышать 5% от общего числа его сотрудников.