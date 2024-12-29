О нас

Госслужба трудовой инспекции в этом году удостоена 21 международной награды

Госслужба трудовой инспекции в этом году удостоена 21 международной награды Государственная служба трудовой инспекции в 2024 году получила высокую оценку на международном уровне за свою деятельность.
Социальная защита
29 декабря 2024 г. 16:27
Госслужба трудовой инспекции в этом году удостоена 21 международной награды

Государственная служба трудовой инспекции в 2024 году получила высокую оценку на международном уровне за свою деятельность.

Как сообщает Report, в этом году Госслужба удостоена 21 награды на самых престижных международных конкурсах.

Из них 8 получены на международных соревнованиях в США, 12 - в Великобритании и 1 - в Сингапуре.

Служба отличилась в сфере трудовых отношений и цифровизации в данной области, корпоративной социальной ответственности, а также проектом "Инспектор DOST", деятельностью и инициативами в поддержку "зеленых решений", разработкой образовательных видеороликов и в других направлениях.

Отметим, что в этом году Служба отличилась не только на международном, но и на национальном конкурсе. В конкурсе Ассоциации промышленной безопасности Азербайджана "HSE Awards 2024" служба была выбрана победителем в номинации "Новаторы года в области здравоохранения, безопасности и экологии".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti bu il 21 beynəlxalq mükafata layiq görülüb

Другие новости из категории

Проходящим лечение в Баку пострадавшим в авиакатастрофе выдадут новые удостоверения личности
ФотоПроходящим лечение в Баку пострадавшим в авиакатастрофе выдадут новые удостоверения личности
28 декабря 2024 г. 15:34
Госслужба призвала работодателей обновить трудовые договоры в связи с повышением минимальной зарплаты
Госслужба призвала работодателей обновить трудовые договоры в связи с повышением минимальной зарплаты
28 декабря 2024 г. 11:39
МТСЗН: Зарплаты повышены до 16 процентов
МТСЗН: Зарплаты повышены до 16 процентов
27 декабря 2024 г. 14:07
В Азербайджане выплачены пособия, пенсии и адресная соцпомощь за декабрь
В Азербайджане выплачены пособия, пенсии и адресная соцпомощь за декабрь
27 декабря 2024 г. 09:52
В Азербайджане выплачены пенсии за декабрь
В Азербайджане выплачены пенсии за декабрь
24 декабря 2024 г. 18:14
Очередной пакет соцреформ, реализация которого началась согласно новому распоряжению, охватит 3 млн человек
ФотоОчередной пакет соцреформ, реализация которого началась согласно новому распоряжению, охватит 3 млн человек
23 декабря 2024 г. 18:46
В Азербайджане увеличен размер пособия для сирот при их первом трудоустройстве
В Азербайджане увеличен размер пособия для сирот при их первом трудоустройстве
20 декабря 2024 г. 16:23
Министерство: Трудоустроены около 4 тыс. человек, переселенных на освобожденные территории
Министерство: Трудоустроены около 4 тыс. человек, переселенных на освобожденные территории
19 декабря 2024 г. 12:38
Сахиль Бабаев: За последние 6 лет 635 тыс. человек обеспечены работой
Сахиль Бабаев: За последние 6 лет 635 тыс. человек обеспечены работой
19 декабря 2024 г. 11:30
В Азербайджане проведен тренинг для журналистов по услугам по усыновлению
ФотоВ Азербайджане проведен тренинг для журналистов по услугам по усыновлению
17 декабря 2024 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi