Госслужба трудовой инспекции в этом году удостоена 21 международной награды

Государственная служба трудовой инспекции в 2024 году получила высокую оценку на международном уровне за свою деятельность.

Государственная служба трудовой инспекции в 2024 году получила высокую оценку на международном уровне за свою деятельность.

Как сообщает Report, в этом году Госслужба удостоена 21 награды на самых престижных международных конкурсах.

Из них 8 получены на международных соревнованиях в США, 12 - в Великобритании и 1 - в Сингапуре.

Служба отличилась в сфере трудовых отношений и цифровизации в данной области, корпоративной социальной ответственности, а также проектом "Инспектор DOST", деятельностью и инициативами в поддержку "зеленых решений", разработкой образовательных видеороликов и в других направлениях.

Отметим, что в этом году Служба отличилась не только на международном, но и на национальном конкурсе. В конкурсе Ассоциации промышленной безопасности Азербайджана "HSE Awards 2024" служба была выбрана победителем в номинации "Новаторы года в области здравоохранения, безопасности и экологии".