Государственная политика направлена на улучшение социального благосостояния населения

Государственная политика президента Ильхама Алиева направлена на улучшение социального благосостояния населения.

Государственная политика президента Ильхама Алиева направлена на улучшение социального благосостояния населения.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов.

Напомнив, что в стране применяются пакеты соцподдержки для минимизации негативного влияния пандемии, депутат отметил, что регулярно реализуются программы для увеличения зарплат, пенсий и пособий.

По словам депутата, шаги, предпринимаемые для улучшения материального обеспечения граждан, уменьшают негативное влияние инфляции и с этой точки зрения большое значение имеет подписанное главой государства распоряжение о дополнительных мерах по улучшению социального благосостояния населения от 5 января 2023 года.

"С 1 января 2023 года минимальная зарплата устанавливается в размере 345 манатов, а минимальная пенсия – 280 манатов. Повышение минимальной зарплаты положительно скажется на зарплатах работников всех сфер", - добавил депутат.