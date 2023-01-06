Государственная политика направлена на улучшение социального благосостояния населения

Государственная политика президента Ильхама Алиева направлена на улучшение социального благосостояния населения.
Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов.
Напомнив, что в стране применяются пакеты соцподдержки для минимизации негативного влияния пандемии, депутат отметил, что регулярно реализуются программы для увеличения зарплат, пенсий и пособий.
По словам депутата, шаги, предпринимаемые для улучшения материального обеспечения граждан, уменьшают негативное влияние инфляции и с этой точки зрения большое значение имеет подписанное главой государства распоряжение о дополнительных мерах по улучшению социального благосостояния населения от 5 января 2023 года.
"С 1 января 2023 года минимальная зарплата устанавливается в размере 345 манатов, а минимальная пенсия – 280 манатов. Повышение минимальной зарплаты положительно скажется на зарплатах работников всех сфер", - добавил депутат.