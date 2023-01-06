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Государственная политика направлена на улучшение социального благосостояния населения

Государственная политика направлена на улучшение социального благосостояния населения Государственная политика президента Ильхама Алиева направлена на улучшение социального благосостояния населения.
Социальная защита
6 января 2023 г. 13:59
Государственная политика направлена на улучшение социального благосостояния населения

Государственная политика президента Ильхама Алиева направлена на улучшение социального благосостояния населения.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов.

Напомнив, что в стране применяются пакеты соцподдержки для минимизации негативного влияния пандемии, депутат отметил, что регулярно реализуются программы для увеличения зарплат, пенсий и пособий.

По словам депутата, шаги, предпринимаемые для улучшения материального обеспечения граждан, уменьшают негативное влияние инфляции и с этой точки зрения большое значение имеет подписанное главой государства распоряжение о дополнительных мерах по улучшению социального благосостояния населения от 5 января 2023 года.

"С 1 января 2023 года минимальная зарплата устанавливается в размере 345 манатов, а минимальная пенсия – 280 манатов. Повышение минимальной зарплаты положительно скажется на зарплатах работников всех сфер", - добавил депутат.

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Версия на азербайджанском языке “Əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması dövlət siyasətinin təməlində dayanır” - RƏY

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