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​​​​​​​Госслужба: В 41-градусную жару работы на открытом воздухе должны быть приостановлены

​​​​​​​Госслужба: В 41-градусную жару работы на открытом воздухе должны быть приостановлены Государственная служба трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана обратилась к работодателям.
Социальная защита
8 августа 2023 г. 15:41
​​​​​​​Госслужба: В 41-градусную жару работы на открытом воздухе должны быть приостановлены

Государственная служба трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана обратилась к работодателям.

Как сообщили Report в Госслужбе, при температуре выше 41 градуса по Цельсию одной из основных обязанностей работодателя является принятие необходимых мер по охране жизни и здоровья работников в соответствии с требованиями трудового законодательства.

Согласно статье 233 Трудового кодекса АР, в случае повышения температуры воздуха выше 41 градуса приостанавливаются все работы на открытом воздухе, а также в закрытых помещениях, комнатах и других местах без охладительных приборов. Работникам должны предоставляться перерывы, период и количество которых определяются на основе совместного решения работодателя и профсоюза.

Согласно Трудовому кодексу, время перерывов входит в рабочее время. Заработная плата при простоях должна выплачиваться в размере не меньше двух третей тарифной ставки.

В случаях, когда условия труда это позволяют, режим работы можно регулировать, прекращая работу в жаркое время суток (делая длительные перерывы) и поделив рабочий день на части.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti havaların isti keçməsi ilə bağlı işəgötürənlərə xəbərdarlıq edib

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