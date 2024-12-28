Госслужба призвала работодателей обновить трудовые договоры в связи с повышением минимальной зарплаты

Государственная инспекция труда призвала работодателей обновить трудовые договоры, в которых указана заработная плата ниже 400 манатов.

Как сообщает Report, обращение было направлено через подсистему "Труд и занятость".

В нем подчеркивается, что заработная плата работников, выполнивших месячную норму рабочего времени, с нового года не может быть ниже предела в 400 манатов, установленного распоряжением президента Ильхама Алиева от 23 декабря этого года.

В Госинспекции напомнили работодателям об административной ответственности в случае выплаты зарплаты ниже минимально установленной.