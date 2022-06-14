Госслужба: 43 незаконно уволенных сотрудника восстановлены на работе

В ходе разбирательств, проведенных Государственной службой инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана на основе обращений граждан за истекший период текущего года, было установлено, что трудовые договоры с 43 работни

В ходе разбирательств, проведенных Государственной службой инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана на основе обращений граждан за истекший период текущего года, было установлено, что трудовые договоры с 43 работниками были расторгнуты с нарушением требований законодательства.

Как сообщили Report в Минтруда, Госслужба приняла меры для восстановления этих работников на прежних местах работы, обеспечив устранение допущенных в их отношении правонарушений.

Также было установлено, что работодатели задерживают выдачу около 420 тыс. манатов социальных выплат работникам. В результате принятых мер обеспечена выплата работодателями указанной суммы работникам.