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Госслужба: 43 незаконно уволенных сотрудника восстановлены на работе

Госслужба: 43 незаконно уволенных сотрудника восстановлены на работе В ходе разбирательств, проведенных Государственной службой инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана на основе обращений граждан за истекший период текущего года, было установлено, что трудовые договоры с 43 работни
Социальная защита
14 июня 2022 г. 10:35
Госслужба: 43 незаконно уволенных сотрудника восстановлены на работе

В ходе разбирательств, проведенных Государственной службой инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана на основе обращений граждан за истекший период текущего года, было установлено, что трудовые договоры с 43 работниками были расторгнуты с нарушением требований законодательства.

Как сообщили Report в Минтруда, Госслужба приняла меры для восстановления этих работников на прежних местах работы, обеспечив устранение допущенных в их отношении правонарушений.

Также было установлено, что работодатели задерживают выдачу около 420 тыс. манатов социальных выплат работникам. В результате принятых мер обеспечена выплата работодателями указанной суммы работникам.

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Версия на азербайджанском языке DƏMX qanunsuz olaraq çıxarılan 43 işçini əvvəlki işlərinə bərpa etdirib

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