Госслужба: 38 незаконно уволенных лиц восстановлены на прежних местах работы

В ходе разбирательств, проведенных Государственной службой инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана на основе обращений граждан за истекший период текущего года, было установлено, что трудовые договоры с 38 работни

В ходе разбирательств, проведенных Государственной службой инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана на основе обращений граждан за истекший период текущего года, было установлено, что трудовые договоры с 38 работниками были расторгнуты с нарушением требований законодательства.

Как сообщили Report в Минтруда, в соответствии с законом Госслужба приняла меры для восстановления этих работников на прежних местах работы, было обеспечено устранение допущенных в их отношении правонарушений.

Кроме того, было установлено, что работодатели задерживают выдачу работникам около 332 тыс. манатов социальных выплат.

В результате принятых мер обеспечена выплата работодателями указанной суммы работникам. Из выплаченной суммы 99% составили зарплаты, остальное – социальные пособия и компенсации, выплачиваемые работодателем.

В январе-апреле этого года должностные лица Госслужбы в частном порядке приняли 3552 граждан. Были рассмотрены и даны ответы на 3924 заявления, поступивших от граждан, а также 2404 письма, отправленных различными предприятиями, управлениями и организациями.