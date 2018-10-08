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    Госкомстат опроверг распространенную в соцсетях информацию о заниженном числе безработных в стране

    © Report

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ "В распространенных в соцсетях цифрах не отражено число безработных в Азербайджане, там отражено число получателей страховых выплат от безработицы".

    Об этом Report сообщил заведующий отделом статистики труда Государственного комитета статистики Немат Худузаде.

    Он отметил, что страховую выплату от безработицы могут получать лица, получившие статус безработного: "Указанную информацию комитет получает непосредственно от министерства труда и социальной защиты населения. По официальным данным, по ситуации на 1 сентября в стране 35 440 человек получили статус безработных".

    Завотделом обнародовал и список лиц, получивших статус безработных и число получателей страховых выплат от безработицы по районам, которое было распространено в соцсетях.

    Предлагаем список:

    Число получивших в Азербайджане официальный статус безработного:

    По Товузскому району 230

    По Геранбойскому району 174

    По Агстафинскому району 151

    По Дашкесанскому району 3

    По Балакенскому району 181

    По Габалинскому району 127

    По Астаринскому району 92

    По Гусарскому району 99

    По Бейлаганскому району 170

    По Агджебединскому району 313

    Число получающих страховую выплату по безработице:

    По Товузскому району 6

    По Геранбойскому району 4

    По Агстафинскому району 3

    По Дашкесанскому району 3

    По Балакенскому району 3

    По Габалинскому району 3

    По Астаринскому району 1

    По Гусарскому району 1

    По Бейлаганскому району 1

    По Агджебединскому району 1.

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