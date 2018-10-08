Госкомстат опроверг распространенную в соцсетях информацию о заниженном числе безработных в стране

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ "В распространенных в соцсетях цифрах не отражено число безработных в Азербайджане, там отражено число получателей страховых выплат от безработицы".
Об этом Report сообщил заведующий отделом статистики труда Государственного комитета статистики Немат Худузаде.
Он отметил, что страховую выплату от безработицы могут получать лица, получившие статус безработного: "Указанную информацию комитет получает непосредственно от министерства труда и социальной защиты населения. По официальным данным, по ситуации на 1 сентября в стране 35 440 человек получили статус безработных".
Завотделом обнародовал и список лиц, получивших статус безработных и число получателей страховых выплат от безработицы по районам, которое было распространено в соцсетях.
Предлагаем список:
Число получивших в Азербайджане официальный статус безработного:
По Товузскому району 230
По Геранбойскому району 174
По Агстафинскому району 151
По Дашкесанскому району 3
По Балакенскому району 181
По Габалинскому району 127
По Астаринскому району 92
По Гусарскому району 99
По Бейлаганскому району 170
По Агджебединскому району 313
Число получающих страховую выплату по безработице:
По Товузскому району 6
По Геранбойскому району 4
По Агстафинскому району 3
По Дашкесанскому району 3
По Балакенскому району 3
По Габалинскому району 3
По Астаринскому району 1
По Гусарскому району 1
По Бейлаганскому району 1
По Агджебединскому району 1.
Aynur OsmanqızıАвтор новости