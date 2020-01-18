Госкомитет заинтересовался случаем избиения ребенка в детском доме в Баку

Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики взял под контроль инцидент, связанный с избиением учительницей малолетнего ребенка в детском доме №2 Сураханского района Баку.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил руководитель отдела информации и аналитических исследований Госкомитета Эльгюн Сафаров.

По его словам, в связи с инцидентом 18 января психолог и заведующий детским отделом Госкомитета отправились в это учреждение.

"Сегодня в этом детском доме была проведена встреча. Сотрудники Госкомитета ознакомились с условиями содержания детей в детском доме, было проведено обследование здоровья ребенка, ему оказана психологическая помощь. В настоящее время вопрос находится под контролем. Вместе с руководством этого учреждения будут продолжены разбирательства в рамках сотрудничества".

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором заснято избиение одного из детей в детском доме № 2 Сураханского района Баку.

Управление учреждений дошкольного образования и детских домов города Баку заявило, что данный инцидент произошел в декабре прошлого года, решением комиссии, занимавшейся разбирательством данного инцидента, Эльнура Гудрат гызы Мамедова была уволена с работы за данный поступок и другие допущенные недочеты в работе.