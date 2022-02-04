Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана распространил заявление о малолетнем ребенке, которого мать оставила одного дома без присмотра.

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана распространил заявление в связи с малолетним ребенком, которого мать оставляла одного дома без присмотра.

Как сообщил Report пресс-секретарь Госкомитета Теймур Марданоглы, чтобы разобраться с этим вопросом, вышеуказанную семью посетили сотрудники отдела Госкомитета, представитель комиссии по делам и защите прав несовершеннолетних при Исполнительной власти Ясамальского района Баку и инспектор по делам несовершеннолетних отделения полиции данного района.

По его словам, мать 6-летнего ребенка сообщила, что развелась с мужем и работает в кондитерской, расположенной недалеко от дома, и когда уходит на работу, оставляет ребенка одного: "Мы поговорили с малолетним ребенком. Выяснилось, что мать оставляет его одного дома без присмотра на целый день, когда идет на работу, а ребенок, так как боится, выходит на балкон и зовет мать. В беседе с матерью ребенка сотрудники комитета предупредили ее о родительской ответственности и сообщили, что в случае повторения такого случая будут приняты меры в соответствии с законодательством о родительских правах".

Т.Марданоглы отметил, что семья взята под контроль, планируется принять соответствующие меры для решения ее проблем.